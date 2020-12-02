Минздрав заявил о корректировке плановых значений смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/91fb9342-3543-11eb-b794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения РФ намерено скорректировать плановые показатели смертности от COVID-19. Об этом завил замглавы ведомства Олег Салагай, выступая на совещании «О реализации национальных проектах в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Отдельно хочется сказать о показателях смертности. В силу объективных причин предполагаются некоторые корректировки плановых значений. Но при обсуждении корректировки мы должны исходить прежде всего из возможности реализации дополнительных мероприятий, которые бы обеспечили достижение изначально запланированного показателя, — сказал Салагай.

Замминистра призвал принять меры, чтобы нивелировать негативные тенденции на фоне дополнительных усилий, прилагаемых в приоритетных направлениях — в частности, в вопросах общественного здоровья. Он напомнил, что в первые дни нового года традиционно наблюдается рост смертности, потому необходимо обращать внимание регионов на эту проблему.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки коронавирусом заболело рекордное количество россиян — 28 145 человек. Зафиксировано 554 летальных случая.