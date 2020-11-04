Милонов высказался о предложении присвоить Хабибу звание Героя России

https://static.news.ru/photo/8258df0e-1f2b-11eb-af0a-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал идею присвоить звание Героя России чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

По его словам, он не поддерживает это предложение.

С каких это? Он отличный парень. Хорошо сражается. У него есть все регалии, которые положены для участника подобного рода соревнований. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал Героя России ему, — отметил Милонов.

Депутат пояснил, что считает неправильным присваивать это звание за спортивные достижения. Он также предположил, что сам боец не считает себя человеком, который должен носить звание Героя России, передаёт vm.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил более взвешенно относиться к присвоению различных званий именитым спортсменам. Среди них есть те, которые достойны быть отмеченными, однако важно, чтобы звание было соответствующим заслугам, отметил журналист.

С инициативой наградить Хабиба Нурмагомедова званием Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.