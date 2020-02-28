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Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что штрафы за распространение ложных новостей нужно поднять настолько, чтобы российские СМИ боялись судебных разбирательств и штрафов за фейки.

Дрессировщик выступил на заседании комитета Госдумы. По мнению Запашного, известные люди часто становятся жертвами лжи, но не могут в достаточной мере наказать издания из-за низких штрафов. Это должно очень сильно...