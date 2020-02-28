В России необходимо ввести единую госполитику по формированию тарифов на электроэнергию. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На встрече членов верхней палаты парламента с главой правительства Михаилом Мишустиным она обратила внимание на разницу стоимости услуги в регионах.
Как может развиваться экономика, как могут приходить инвестиции в регион, где тарифы на электроэнергию в разы выше, чем в соседних субъектах РФ? —
цитируетМатвиенко ТАСС.
Только при единой государственной политике можно создать «равные условия, конкурентные для развития субъектов», выразила уверенность она.
Помимо этого, как писал NEWS.ru, Матвиенко предложила маркировать воду в бутылках. Такие меры необходимы из-за низкого качества продукции, отметила она.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен