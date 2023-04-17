Лор назвал самые частые причины кровотечений из носа Лор Зайцев назвал искривление перегородки носа частой причиной кровотечений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Носовые кровотечения могут возникать по нескольким причинам, и всегда это плохой знак для человека, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, недуг часто возникает из-за искривления перегородки носа, субатрофии или атрофии слизистой оболочки, повышенного артериального давления и нарушения свертываемости крови. Лор отметил, что в случае искривления перегородки носа слизистая пересыхает, начинает сушиться и подкравливать.

Из-за субатрофии и атрофии слизистой оболочки на уровне всей перегородки носа слизистая тоже сохнет и как следствие происходит кровотечение. Если у человека повышенное артериальное давление, артериальная гипертензия или гипертония, то давление поднимается вспышками и нос начинает кровить,— сказал Зайцев.

Лор напомнил, что кровотечения часто происходят из-за ковыряния в носу, когда образуются корочки. О частых носовых кровотечениях также сигнализируют нарушения свертывающей системы крови и заболевания крови.

Пациент принимает препараты, которые, как правило, назначают кардиологи после операции на сердце. На этом фоне нос начинает кровить. Кровотечения могут происходить из-за заболеваний крови, в том числе онкологических. Патология на уровне черепной коробки, головного мозга тоже дают кровотечения, — добавил Зайцев.

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