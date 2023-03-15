Названы неожиданные причины першения в горле Отоларинголог Суббота: першение в горле может являться симптомом хронического фарингита

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Врач Дмитрий Суббота рассказал радио Sputnik, что длительное першение в горле может являться симптомом хронического фарингита. Эксперт пояснил, что, когда першение появляется каждые два месяца или беспокоит постоянно, то это может говорить о разных хронических лор-проблемах. Он добавил, что данный симптом может также указывать на болезни желудочно-кишечного тракта.

Если симптом появляется каждые два месяца или беспокоит вас постоянно, это может говорить о разных хронических лор-проблемах. Чаще всего его вызывает хронический фарингит. Першение в горле может выглядеть как реакция на сухой воздух, на перепад температур, но это тоже будет говорить о наличии проблем с горлом, — сказал Суббота.

По его словам, при длительном сохранении дискомфорте в горле следует обратиться к специалисту.

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