Квартиру Навального арестовали судебные приставы

Судебные приставы наложили арест на долю политика Алексея Навального в квартире в московском районе Марьино. Оппозиционер не сможет продать, подарить или заложить эту недвижимость.
Об этом в Twitter
27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино, — сказала Ярмыш.
В этот день также был наложен арест на банковские счета политика.
20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.
7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени.
23 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charite. Местные врачи не исключили, что его здоровье полностью восстановится, писал NEWS.ru.
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