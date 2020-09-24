Квартиру Навального арестовали судебные приставы

https://static.news.ru/photo/60b57ac4-fe6a-11ea-a430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Судебные приставы наложили арест на долю политика Алексея Навального в квартире в московском районе Марьино. Оппозиционер не сможет продать, подарить или заложить эту недвижимость.

Об этом в Twitter рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Арест связан с иском компании «Московский школьник», которая занимается поставкой питания в школы столицы.

27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино, — сказала Ярмыш.

В этот день также был наложен арест на банковские счета политика.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени.

23 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charite. Местные врачи не исключили, что его здоровье полностью восстановится, писал NEWS.ru.