Кухонная плитка без налета и жира: домашний способ с содой и уксусом работает сразу

Жир на кухонной плитке появляется незаметно, но держится крепко. Обычные средства часто требуют усилий, а результат все равно оставляет желать лучшего. Но есть простой домашний способ, который помогает справиться с налетом без дорогой химии.

Все, что нужно, — пищевая сода и столовый уксус. Соду смешивают с небольшим количеством воды до состояния густой пасты. Ее удобно наносить даже на вертикальные поверхности плитки.

Эту массу распределяют по загрязненным участкам и оставляют примерно на 15 минут. За это время сода размягчает жировой налет, и он начинает отходить легче.

Затем пасту смывают влажной губкой или тряпкой, убирая все лишнее. После этого готовят раствор: в воду добавляют пару ложек уксуса и протирают плитку еще раз. Это помогает убрать остатки загрязнений и возвращает поверхности свежий вид.

В конце остается пройтись чистой влажной тряпкой и насухо вытереть плитку, чтобы не осталось разводов. Поверхность становится заметно чище и выглядит почти как новая без лишних затрат и усилий.

