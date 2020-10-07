Кудрин призвал к «более серьёзным шагам» в борьбе с бедностью

https://static.news.ru/photo/cdd42d98-08ac-11eb-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году бедность в России уменьшилась с 12,6% до 12,3%, но в текущем году эти показатели значительно выросли. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

Несмотря на общее сокращение уровня бедности в 2019 году, тем не менее, по данным Росстата, в 42 субъектах РФ бедность выросла, в том числе, например, во всех субъектах Сибирского федерального округа. Ещё в 11 регионах ситуация не изменилась, так что сокращение бедности в прошлом году произошло лишь в 32 субъектах Федерации, — приводит РИА Новости слова Кудрина.

Он подчеркнул, что в настоящее время количество бедных в стране превышает 20 млн человек.

Это означает, что правительству нужны дополнительные меры по снижению бедности и по помощи населению. У правительства есть на это средства, — заключил глава Счетной палаты.

Как писал NEWS.ru, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая 7 октября в Совете Федерации, рассказал о новых методах начисления минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. По его словам, указанные величины впервые будут различаться. В 2021 году МРОТ увеличится на 90 рублей, а в 2022-м — уже на 500. Новый механизм, по замыслу правительства, должен стать «одним из инструментов борьбы с бедностью».