08 февраля 2026 в 10:45

Как выбрать томаты для огорода — крупные плоды и насыщенный вкус без лишних хлопот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вырастить вкусные и крупные томаты мечтает каждый дачник. Но не все сорта оправдывают ожидания: часто плоды водянистые и кисловатые. Есть проверенные варианты, которые сочетают большой размер и насыщенный вкус, и «розовая черепаха» — один из них.

Это среднеспелый крупноплодный сорт от селекционеров «Сибирского сада». Куст мощный, до 2 м, с кистями по 5 томатов. Плоды достигают 500 г в среднем и до 1 кг при хорошем уходе, розово-малинового цвета, с плотной и сочной мякотью, немного семян и гармоничным балансом сладости и кислинки. Для выращивания в теплицах или парниках рекомендуется 1−2 стебля, регулярное удаление пасынков и надежная опора. Оксана Артеменко из Сибири оценивает вкус «розовой черепахи» на пять баллов — сочные, сладкие, с характерной томатной кислинкой.

Ранее сообщалось, что фитофтороз способен испортить урожай томатов, но с ним можно успешно бороться. Хотя полностью устойчивых к болезни сортов не существует, грамотный уход и профилактика заметно снижают риски. Важно помнить: вылечить зараженные растения в разгар плодоношения почти невозможно, поэтому ключевое значение имеет предупреждение болезни.

советы
томаты
рассады
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
