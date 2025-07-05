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05 июля 2025 в 09:35

Из творога на скорую руку! Творожные шайбочки — простой и вкусный завтрак!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные шайбочки — воздушное лакомство за 20 минут! Эти нежные творожные кружочки с хрустящей корочкой станут вашим любимым десертом к чаю. Готовятся проще оладий, а получаются такими воздушными, что исчезают со стола моментально!

Разбейте в миску 2 яйца, добавьте 150 г сахара и щепотку соли. Взбейте венчиком до легкой пены — масса должна посветлеть. Добавьте 500 г мягкого творога (лучше 9% жирности) и тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте пакетик ванилина для аромата.

Постепенно введите 300 г просеянной муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Тесто должно получиться мягким, слегка липнущим к рукам — не переусердствуйте с мукой! Дайте постоять 5 минут — так клейковина муки разойдется.

На припыленной мукой поверхности раскатайте тесто толщиной 5–7 мм. Стаканом или формой вырежьте кружочки диаметром 5–6 см. Разогрейте сковороду с тонким слоем масла на среднем огне.

Обжаривайте шайбочки по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой — они должны подрумяниться, но остаться пышными внутри. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Ранее сообщалось, как приготовить творожные хачапурики на завтрак! Они получаются невероятно воздушными, мягкими внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи.

рецепты
творог
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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