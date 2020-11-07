Инспектор: Колтовой перед крушением пытался увести самолёт от домов

https://static.news.ru/photo/9f77ebd2-21d0-11eb-bbc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: epp.genproc.gov.ru

Ведущий НТВ Александр Колтовой пытался увести самолёт от жилых домов и погиб из-за этого, заявил общественный инспектор о безопасности полётов Кирилл Кондратенко.

По его словам, именно поэтому перед крушением воздушное судно как бы «клюнуло» носом вниз.

Если бы он шёл прямо, даже при жёсткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но возможно убить людей, — подчеркнул инспектор.

Он пояснил, что Колтовой начал отворачивать самолёт на 80-90 градусов и в результате потерял скорость. Такая ситуация создаёт большие риски для экипажа.

Это риск. И пилот об этом знал. Поэтому как лётчик я могу сказать, что погибший пилот совершил Поступок, — отметил Кондратенко в комментарии KP.RU.

Ранее NEWS.ru, ранее следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, в которой погиб ведущий телеканала НТВ. Основными являются две из них.

Самолёт Cessna 7, на борту которого находились Колтовой и 33-летняя женщина по имени Наталья Климова, разбился в районе Новорязанского шоссе. Первоначально предполагалось, что с ведущим летела его жена, но позднее выяснилось, что её в самолёте не было.

После вылета с аэродрома Мячково в Раменском районе у самолёта отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью. По факту катастрофы СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.