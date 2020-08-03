Игуменья «захваченного» Сергием монастыря выступила с обращением

https://static.news.ru/photo/6e42252c-d59b-11ea-9d5e-fa163e074e61_660.jpg Игумения Варвара Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии/ekaterinburg-eparhia.ru

Игуменья Варвара, настоятельница Среднеуральского монастыря, «захваченного» скандальным и лишённым сана схимонахом Сергием, выступила с обращением, в котором осудила его призывы идти «на баррикады» и политические лозунги.

Отмечается. что обращение опубликовано на сайте Екатеринбургской епархии.

Вы всегда нас учили, что покаянная молитва решает все вопросы: и социальные, и политические. А что происходит сейчас? Вы вызываете нас на баррикады, вы призываете создавать ополчение, хотя ещё вчера говорили, что православные должны идти в храмы, каяться и молиться, — обратилась Варвара к схимонаху Сергию.

Кроме того, она обвинила его в расколе после того, как Сергий проклял патриарха Московского и всея Руси Кирилла и перестал поминать его на богослужениях. По мнению игуменьи, раскол — грех, который нельзя смыть кровью.

Варвара также обратилась к монахиням, которые ещё остались в монастыре, заявив, что беспрекословное послушание духовному отцу возможно, только когда тот сам подчиняется церкви. Они призвала их помочь Сергию осознать гибельность раскола и молиться за него.

Как писал NEWS.ru, лишение сана опального схиигумена Сергия утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Ранее епархиальный суд признал духовника Среднеуральского женского монастыря виновным в нарушении ряда правил Церкви.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей. Настоятельница монастыря игуменья Варвара и некоторые насельницы покинули обитель. Сейчас в монастыре остаются схимонах Сергий и его последователи.