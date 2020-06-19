Глава Тувы дал семь дней на лечение тяжелобольных пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b8bda074-b212-11ea-b1c1-fa163e074e61_660.jpg Шолбан Кара-Оол Фото: gov.tuva.ru

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол призвал местный минздрав выводить тяжелобольных пациентов из-под наблюдения через семь дней. По его словам, только так можно решить непростую ситуацию с коечным фондом. Об этом он заявил во время селекторного совещания федерального штаба по противодействию коронавирусу.

Вот есть у вас выделенные лечебные процедуры на семь дней. Вот, пожалуйста, семь дней для тяжелобольных и людей, которые нуждаются в особом контроле, — приводит его слова портал vse42.ru.

По его словам, через неделю необходимо выводить людей из-под наблюдения, чтобы на это место приходили другие люди и получали медицинские услуги. Он также попросил у федерального минфина помощи по развертыванию коек для коронавирусных больных, поскольку это приходится делать уже в «спортзалах школ». Фрагмент видеосовещания глава Тувы выложил на своей странице во «ВКонтакте».

Шолбан Кара-оол подчеркнул, что те пациенты, которые могут проходить лечение не в больнице, должны оставаться дома. Если им станет хуже, медики готовы в любой момент приехать на вызов, заверил глава региона.

Ранее власти республики ввели карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом. Он действует с 8 по 21 июня. Согласно указу главы республики, на автомобильных на границах между муниципалитетами будут размещены мобильные посты. Кроме того, полицейские усилят контроль за соблюдением масочного режима. На улицах будут регулярно дезинфицировать скамейки, остановки и контейнерные площадки. Кроме того, в республике действует введённый с 30 марта режим самоизоляции, он продлён до 30 июня.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в соцсетях о своём заболевании коронавирусом. Вместе с ним были госпитализированы ещё несколько чиновников. Глава республики сообщил, что все они знали о риске заражения, но «кто-то должен работать, нести ответственность», писал NEWS.ru.