«Клоун и наркоман»: Аксёнов назвал Зеленского главой бандеровского «рейха»

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал президента Украины Владимира Зеленского клоуном и наркоманом. В «таком состоянии» в Киеве принимают решения, из-за которых погибло много людей, написал политик в своём Telegram-канале.

Последним президентом бандеровского «рейха» является клоун и наркоман. Вот в таком состоянии и принимаются в Киеве решения, которые уже стали причиной гибели десятков тысяч людей, колоссальных разрушений и ужасающей национальной катастрофы, — сказал Аксёнов.

Он считает, что Украине нужны новые лидеры, которые будут «адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения». Вести переговоры с действующим правительством республики бессмысленно, поскольку «с этой шайкой разговаривать не о чем», отметил глава Крыма.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что анализировать заявления президента Украины Владимира Зеленского нужно с оглядкой на его состояние, которое дипломат назвала неадекватным. По её словам, этим вопросом уже должны заниматься специалисты.

Захарова уточнила, что опираться на заявления Зеленского как на официально сформированную позицию пока не представляется возможным.