Геронтолог назвал неочевидные плюсы высшего образования Гериатр Наумов: люди с высшим образованием дольше живут и легче переносят боль

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Люди с высшим образованием дольше живут и легче переносят боль, рассказал в беседе с Lenta.ru профессор кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гериатр Антон Наумов. По его словам, таковы данные научных исследований, проведенных специалистами в разное время.

Как рассказал врач, польза постоянной умственной активности для здоровья и долголетия связана с тем, что она позволяет сохранить ум ясным и продуктивным.

К мозгу нужно относиться, как к мышце: если его тренировать, он становится крепким, — объяснил Наумов.

При этом гериатр призвал людей без высшего образования не отчаиваться, а стараться напрягать свой мозг с помощью музыки, искусства, чтения книг, в первую очередь литературных произведений, а также решения логических задач и кроссвордов. Причем чем сложнее произведение или задание, тем полезнее это для мозга, подчеркнул эксперт.

Ранее председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов посоветовал пожилым людям реже находиться на солнце, чтобы легче переносить жару. Врач порекомендовал людям в возрасте больше времени проводить в помещениях с кондиционером или уехать на дачу, так как высокие температуры на природе переносятся легче.