Пожилым дали совет, как легче переносить жару Геронтолог Новоселов посоветовал пожилым не находиться на солнце в жару

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Пожилым следует реже находиться на солнце, чтобы легче переносить жару, посоветовал председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. В беседе с «Радио 1» геронтолог порекомендовал людям в возрасте больше времени проводить в помещениях с кондиционером или уехать на дачу — высокие температуры на природе переносятся легче.

Нужно больше времени проводить в торговых центрах, на выставках, в кинозалах и других местах. Если дома есть кондиционер, то это очень хорошо, — считает врач.

По словам Новоселова, необходимо исключить употребление алкогольных напитков и соблюдать питьевой режим. Специалист пояснил, что пенсионерам стоит самостоятельно определять, сколько воды необходимо организму. Он порекомендовал в этом вопросе ориентироваться на потребности и физические нагрузки. Геронтолог напомнил, что на прогулку обязательно нужно брать бутылку с водой, надевать одежду из легких тканей и головные уборы. Кроме того, лучше уменьшить физические активности, чтобы не нагружать сердечно-сосудистую систему.

Новоселов добавил, что в жару следует правильно питаться. Он посоветовал отказаться от жирной и тяжелой пищи и включить в рацион больше фруктов. Нельзя забывать и о назначенных медиками лекарствах. Врач также обратился к тем, у кого есть пожилые родственники с когнитивными нарушениями. Он призвал внимательно следить за ними, так как люди в возрасте, страдающие от деменции, часто не соблюдают питьевой режим и могут забывать пить лекарства.

Синоптик Александр Шувалов ранее предупредил, что на Центральный регион России надвигается аномальная жара. По его словам, в конце недели температура в Москве и Подмосковье поднимется до 30–34 градусов тепла.