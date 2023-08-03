Синоптик предупредил москвичей о рекордной жаре в конце недели Синоптик Шувалов: аномальная жара надвигается на Центральный регион России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аномальная жара надвигается на Центральный регион России, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По прогнозам синоптика, в конце недели температура в Москве и Подмосковье поднимется до 30-34 градусов тепла.

5-6 августа температура составит 30-34 градуса тепла, в ночные часы термометр не будет опускаться ниже +20 градусов. Выходные выйдут самыми жаркими днями на неделе. Это связано с приходящим антициклоном, который с центром над Воронежем смещается на северо-восток, затрагивая Москву и Подмосковье, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что волна африканской жары побьет рекорды этого лета, однако уже на следующей неделе температура начнет резко понижаться.

Ранее в Москве объявили о штормовом предупреждении из-за аномальной жары. По данным ведомства, 3-4 августа термометр может подняться до отметки +31 градус. Москвичам рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.