МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве из-за аномальной жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное управление МЧС России по Москве объявило штормовое предупреждение на территории города с 3 августа по 4 августа. По данным ведомства, в эти дни ожидается сильная жара, столбики термометров могут подняться до отметки +31 градуса. В период с 5 августа по 7 августа в российской столице будет наблюдаться температура до +34 градусов.

С 3 по 4 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +29°C…+31°C. С 5 по 7 августа повсеместно ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +32°C…+34°C, — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Специалисты ведомства также выпустили рекомендации для граждан, планирующих отдыхать на водоемах. В частности они советуют не заплывать на судовой ход, купаться только не оборудованных пляжах и не оставлять детей без присмотра. В МЧС напомнили, что купаться в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещается.

Врач-терапевт Елена Попова ранее поделилась рекомендациями по защите от жары в машине. Медицинский специалист рекомендует включать кондиционер на режим рассеянного воздуха. При этом она предупредила, что садится под ледяные потоки воздуха не стоит, так как это может привести к развитию простудных заболеваний.