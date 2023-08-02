Терапевт рассказала, как лучше защититься от жары в машине Терапевт Попова посоветовала включать рассеянный поток на кондиционере автомобиля в жару

Чтобы защитить от жары в машине, лучше всего включать кондиционер на режим рассеянного потока воздуха, посоветовала врач-терапевт Елена Попова. В беседе с aif.ru специалист уточнила, что перепад температуры между улицей и салоном не должен превышать 10 градусов. По ее словам, садится под ледяные потоки воздуха чревато простудными заболеваниями.

Перепад температур не должен превышать 10 градусов. Также при использовании кондиционера лучше настраивать рассеянный поток воздуха. Также нужно помнить о своевременной замене фильтров. Если этого не делать — кондиционер быстро превратится в рассадник инфекций, — пояснила врач.

Терапевт подчеркнула, что кондиционер не только охлаждает, но и сушит воздух. В связи с этим не следует включать его постоянно. При этом людям при наличии аллергии не стоит открывать окна в салоне автомобиля — поездка с кондиционером будет безопаснее и в период цветения защитит от основной массы раздражителей.

Врач напомнила, что открытые окна могут создавать сквозняк во время движения автомобиля. Поэтому при склонности к простудным заболеваниям лучше занимать безопасное место. Попова уточнила, что оптимальная температура в салоне должна составлять 22-25 градусов тепла, а влажность — 65-80%.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее напомнил об опасности переполнения бензобака автомобиля горючим в жаркую погоду. Он уточнил, что езда с почти пустым баком также может привести к проблемам, так как топливо может начать кипеть.