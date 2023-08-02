Названы правила безопасной заправки в жару Вице-президент НАС Шапарин предостерег от перелива бензина при заправке авто в жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо соблюдать два правила при заправке автомобиля в жаркую погоду, чтобы избежать риска возгорания, заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в интервью радио Sputnik. По его словам, при заправке автомобиля при повышенных температурах воздуха, важно помнить об опасности переполнения бензобака горючим.

Многие автовладельцы пробуют долить дополнительно один-два литра топлива после автоматического отключения заправочного пистолета, но это не рекомендуется. Не следует продолжать заправку после срабатывания автоотсечки до тех пор, пока топливо не начнет вытекать из горловины бака, — предупредил Шапарин.

Он указал, что такой подход может привести к опасным ситуациям. В то же время, по его мнению, езда с почти пустым баком также может привести к проблемам, так как топливо может начать кипеть. Переход бензина в газообразное состояние может привести к его возгоранию, отметил Шапарин.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что на правительственном уровне продолжается работа по стабилизации цен на бензин, на данный момент она в основном ведется по биржевым показателям. По его словам, ситуация стабилизируется после окончания ремонта на нефтеперерабатывающих заводах, пока на производствах продолжается сезон ремонтных работ.