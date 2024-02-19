Генерал-лейтенант ФСБ стал жертвой мошенников и потерял 1,5 млн рублей Baza: телефонные мошенники обманули Героя России Гаврилова на 1,5 млн рублей

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Николай Гаврилов

Telegram-канал Baza сообщает, что телефонные мошенники обманули 65-летнего генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Героя России Николая Гаврилова. Ссылаясь на собственные источники, авторы канала уточнили, что злоумышленники представились генералу членами Российской ассоциации героев и обманули офицера на 1,5 млн рублей, Гаврилов обратился с заявлением в полицию, по факту случившегося проводится проверка.

Как пишет Baza, Гаврилов получил звонок от неизвестного, представившегося директором Российской ассоциации героев, он сообщил генерал-лейтенанту, что его сбережения якобы находятся под угрозой, после чего переключил Гаврилова на «сотрудников ФСБ», также являвшихся мошенниками. По информации канала, злоумышленники убедили его снять 1,5 млн рублей и перевести их на другой счет, спустя несколько дней бывший начальник главного управления авиации ФСБ осознал, что его обманули.

Согласно статистическим данным Центробанка РФ, в 2023 году мошенники похитили у россиян около 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее. По мнению экспертов, рост данного показателя связан с тем, что злоумышленники тщательнее готовятся к обману жертв. Кроме того, отмечается, что увеличение суммы похищенных средств произошло на фоне роста объема денежных переводов с использованием карт.