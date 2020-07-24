Фигуристка сборной России переболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7dfda966-cdd3-11ea-b206-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шпилевая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка сборной России Анастасия Шпилевая, выступающая в танцах на льду в дуэте с Григорием Смирновым, заявила, что испытывает сейчас проблемы со здоровьем, после того как переболела коронавирусом.

Об этом 21-летняя спортсменка написала в Instagram, опубликовав своё фото с тростью.

Выйдя всего лишь на одну тренировку, я снова села дома. И передвигаться пока я могу только так, — прокомментировала она своё состояние.

Фигуристка также написала, что не верила в этот «магический несуществующий вирус», о котором говорят все вокруг, но всё-таки заболела, несмотря на все принятые меры предосторожности. А после выздоровления у неё начались осложнения.

Шпилевая выступает со Смирновым с 2012 года. В 2016-м они завоевали золото на юношеской Олимпиаде в Лиллехаммере. Во взрослом фигурном катании Шпилевая и Смирнов в 2019 году стали первыми на турнире Bavarian Open.

Как писал NEWS.ru, фигуристка Екатерина Александровская погибла в ночь на 18 июля, выпав из окна шестого этажа дома по улице 1905 года в Москве. По некоторым данным, девушка страдала затяжной депрессией. Предположительно, она обращалась к психологам. Александровской было 20 лет.

Чемпион мира среди юниоров в парном катании австралиец Харли Уиндзор продолжит спортивную карьеру после гибели своей партнёрши Екатерины Александровской. Об этом заявил сам фигурист.