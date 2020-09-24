Эксперт рассказал, какие данные о россиянах могут собрать спецслужбы

https://static.news.ru/photo/ee78838c-fec0-11ea-832d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, какие сведения о россиянах могут собрать спецслужбы. По его словам, если есть важные основания, то спецслужбы из различных баз данных могут выяснить любую информацию о человеке.

В ходе расследования они могут узнать о судимостях и штрафах, как оплаченных, так и неоплаченных, прописке, номере телефона человека. Об этом эксперт заявил в интервью агентству ПРАЙМ.

Он добавил, что спецслужбы, к примеру, могут затребовать детализацию звонков отдельного человека в том случае, если подозревают, что он совершил или готов совершить преступление.

Важно, чтобы собранные данные не стали достоянием третьих лиц, но это уже больше относится к утечке информации, — подчеркнул Мясоедов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Центральном банке России сообщили, что за время пандемии активность мошенников, специализирующихся на получении и распространении персональных данных клиентов финансовых организаций, выросла, однако значимого роста утечек не выявлено. Рынок нелегальной информации, отнесённой к персональным данным, в принципе всегда относительно стабилен.