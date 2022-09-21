Эксперт по выживанию объяснил, как подготовиться к эвакуации в случае ЧС Эксперт по выживанию Халилов посоветовал заранее собрать «тревожный чемоданчик» на случай ЧС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвакуация во время чрезвычайных ситуаций, как правило, застигает врасплох, поэтому лучше заранее быть к ней готовыми, рассказал в интервью «Москве 24» эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов. По его словам, все ценные вещи и документы должны лежать в одном месте, чтобы их можно было оперативно взять. Также специалист рекомендует собрать «тревожный чемоданчик», который обязательно должен включать в себя аптечку, фонарь, термостойкие перчатки, а также газодымозащитный комплект (ГДЗК) на каждого члена семьи.

Поможет важное правило — никогда не разбрасывайте вещи. Соблюдайте его сами и приучайте к этому своих детей. Все ценное должно находиться в одном месте, чтобы в нужную минуту вы могли это взять и покинуть находящийся под угрозой дом, — уточнил Халилов.

Также важно иметь с собой не одну, а две аптечки. Первая — с перевязочными материалами, а вторая — с медикаментами: обезболивающими, антигистаминными и средствами на случай кишечных расстройств.

В качестве «тревожного чемоданчика» должен выступать рюкзак, так как он не сковывает передвижение и освобождает руки, рассказал Халилов.

Развею еще один миф: собирать надо не чемодан, а рюкзак. Потому что его обычно надевают на спину и тогда руки будут свободны. Можно спокойно открывать двери, отодвигать предметы, брать детей, спускаться по веревке или пожарному рукаву, — пояснил он.

Также специалист уточнил, что «тревожный рюкзак» должен весить не больше 10 кг — в противном случае эвакуироваться с ним будет очень сложно.

Эксперт по выживанию в лесу Михаил Макеев ранее рассказал: чтобы не потеряться в лесу и чувствовать себя комфортно и безопасно во время прогулок и походов, необходимо взять с собой в дорогу предметы для разведения огня, аптечку и нож. Он также посоветовал взять с собой теплую одежду и средства для навигации, например, можно скачать на телефон онлайн-карту.