Экс-координатора штаба Навального арестовали за фейки о ВС РФ Экс-координатора штаба Навального в Костроме Зыкова заочно арестовали за фейки о ВС РФ

Фото: Zykov_Aleks/t.me

Александр Зыков

Бывшего координатора штаба Алексея Навального (организация «Штабы Навального» в России признана экстремистской) в Костроме Александра Зыкова арестовали заочно, передает ТАСС. Он проходит обвиняемым по делу о распространении фейков о ВС РФ. Решение о заочном аресте Зыкова принял Свердловский районный суд Костромы, о чем журналистам и рассказали в пресс-службе инстанции. В правоохранительных органах это дело пока никак не комментировали.

В отношении Зыкова избрана мера пресечения в виде ареста. Он арестован заочно, — сообщили в костромском суде.

Журналисты, ссылаясь на информацию из социальных сетей, утверждают, что бывший координатор штаба Навального в настоящий момент находится за пределами России.

В конце февраля в силу вступил заочный приговор журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Бывшего ведущего знаменитой программы «600 секунд» заочно осудили на восемь лет за распространение дезинформации о ВС РФ. Также по решению суда Невзорову запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания. Вердикт суда гласит, что отбывать наказание публицист должен в колонии общего режима.

Ранее фракция партии «Яблоко» в Мосгордуме предложила объявить амнистию по делам за фейки о ВС РФ и за призывы к санкциям против России. Как заметил в беседе с NEWS.ru старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский, объединение таким образом совершает «политическое харакири». По его мнению, политическая структура окончательно дискредитирует себя, стараясь при этом поднять информационный шум. Само предложение юрист посчитал кощунственным с человеческой точки зрения.