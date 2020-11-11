Добровинский объяснил, почему лишился статуса адвоката

https://static.news.ru/photo/b8dcba62-2437-11eb-add9-fa163e074e61_660.jpgАлександр Добровинский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава адвокатского бюро «Добровинский и партнёры» Александр Добровинский считает, что лишился статуса адвоката на два года из-за высказывания об отказе защищать актёра Михаила Ефремова. Квалификационный совет адвокатской палаты Москвы посчитал эти слова разглашением тайны.
Мне вменяется нарушение профессиональной этики в том, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом. Как я уже говорил, я буду обжаловать это решение, — рассказал Добровинский журналистам РИА Новости.
Экс-адвокат заявил, что в тексте решения «есть много брешей».
Как писал NEWS.ru, Добровинский рассказал, что потеря статуса адвоката не помешает его дальнейшей работе, поскольку для ведения гражданских дел эта «корочка» не нужна, адвокатский статус даёт возможность участвовать в уголовных делах. Юрист представлял интересы пострадавшей стороны по делу о смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова, которого защищал Эльман Пашаев. Его тоже лишили адвокатского статуса из-за дисциплинарных поступков.
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