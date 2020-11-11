Добровинский объяснил, почему лишился статуса адвоката

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Жительница столицы Наталья Каримова не смогла попасть в собственную квартиру после поездки на дачу. Ей сообщили, что жильё перешло в собственность государства.

Каримова обнаружила, что все замки на дверях квартиры заменены. Она обратилась в полицию и управляющую компанию. Там ей сообщили, что квартиру могли забрать представители департамента Бабушкинского жилфонда, пишет РИА Новости....