Дисконт при уплате штрафа предлагается ввести за негрубые правонарушения

https://static.news.ru/photo/e4872f34-a1c5-11ea-8830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность оплаты только половины штрафа предлагается распространить на все виды правонарушений, кроме грубых.

Как сообщили ТАСС Минюсте России, опубликовавшем проект нового КоАП внесенными изменениями предусматривается увеличение случаев, в которых возможна уплата административного штрафа в размере половины от наложенного. Нарушитель сможет сэкономить 50% от суммы штрафа, если оплатит его вовремя.

Предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты … штрафа с пятидесятипроцентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что это правило не будет распространяться лишь на административные правонарушения, являющиеся в соответствии со статьей 2.3 проекта нового КоАП грубыми. Кроме того, под него не подпадают отдельные нарушения правил дорожного движения и транспортной безопасности.

Как писал NEWS.ru, арест за неуплату штрафов, который прописан в КоАП, предлагаютприостановить до конца года. Предложение исходит от Совета Федерации в рамках мер по дальнейшему развитию экономики в новых условиях.

С этой целью предлагается разработать законопроект о внесении изменений в соответствующую статью кодекса.