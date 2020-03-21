https://static.news.ru/photo/33959b4a-6be5-11ea-bb31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hanna Gabriela/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

На фоне ажиотажа покупательского спроса на туалетную бумагу в Сети появился онлайн-калькулятор, который рассчитывает, на сколько дней карантина может хватить её запасов.

На портале американского телеканала CNN сообщили об онлайн-калькуляторе Howmuchtoiletpaper.com. Отмечается, что сайт разработан студентом — разработчиком программного обеспечения Беном Сассуном из Бирмингемского университета и художником Сэмом Харрисом, который также из Англии.

One of our students - Ben Sassoon from Computer Science - has created a website to calculate how long your loo roll will last! It's being used by people all around the world and helps encourage us to only buy what we need. Well done Ben! https://t.co/eSCAHsjHZf #panicbuying — Uni of Birmingham (@unibirmingham) March 20, 2020

Калькулятор может сделать расчёт не только на основе количества рулонов, он оснащён и более продвинутыми настройками, такими как количество членов семьи, количество используемых листков и прочими.

Пользователи вводят, сколько у них рулонов туалетной бумаги и сколько раз они посещают туалет. Если вы перейдёте к разделу «Дополнительные параметры», вы сможете получить подробную информацию, настроив среднее количество листов, количество листов в рулоне и количество людей в доме, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сайтом воспользовались уже более двух миллионов человек. По статистике сайта, у многих людей на 500% больше запасов туалетной бумаги, чем требуется для карантина.

Как утверждают создатели сайта, смысл проекта в том, чтобы показать людям их излишнюю панику и уменьшить нехватку туалетной бумаги по всему миру, которая началась из-за массовых закупок этого товара.

Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности отметила, что внезапно возросший спрос на туалетную бумагу заставил производства работать на полную мощь. Так, например, американская компания по производству туалетной бумаги Georgia Pacific сообщила о том, что отгрузила на 20% больше товара, чем обычно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин призвал людей оставить панику по поводу коронавирусной инфекции и не скупать туалетную бумагу.