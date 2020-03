На портале американского телеканала CNN сообщили об онлайн-калькуляторе Howmuchtoiletpaper.com. Отмечается, что сайт разработан студентом — разработчиком программного обеспечения Беном Сассуном из Бирмингемского университета и художником Сэмом Харрисом, который также из Англии.

One of our students - Ben Sassoon from Computer Science - has created a website to calculate how long your loo roll will last! It's being used by people all around the world and helps encourage us to only buy what we need. Well done Ben! https://t.co/eSCAHsjHZf #panicbuying