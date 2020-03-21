Фото: Hanna Gabriela/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

На фоне ажиотажа покупательского спроса на туалетную бумагу в Сети появился онлайн-калькулятор, который рассчитывает, на сколько дней карантина может хватить её запасов.

На портале американского телеканала CNN сообщили об онлайн-калькуляторе Howmuchtoiletpaper.com. Отмечается, что сайт разработан студентом — разработчиком программного обеспечения Беном Сассуном из Бирмингемского университета и художником Сэмом Харрисом, который также из Англии.

Калькулятор может сделать расчёт не только на основе количества рулонов, он оснащён и более продвинутыми настройками, такими как количество членов семьи, количество используемых листков и прочими.

Пользователи вводят, сколько у них рулонов туалетной бумаги и сколько раз они посещают туалет. Если вы перейдёте к разделу «Дополнительные параметры», вы сможете получить подробную информацию, настроив среднее количество листов, количество листов в рулоне и количество людей в доме, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сайтом воспользовались уже более двух миллионов человек. По статистике сайта, у многих людей на 500% больше запасов туалетной бумаги, чем требуется для карантина.

Как утверждают создатели сайта, смысл проекта в том, чтобы показать людям их излишнюю панику и уменьшить нехватку туалетной бумаги по всему миру, которая началась из-за массовых закупок этого товара.

Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности отметила, что внезапно возросший спрос на туалетную бумагу заставил производства работать на полную мощь. Так, например, американская компания по производству туалетной бумаги Georgia Pacific сообщила о том, что отгрузила на 20% больше товара, чем обычно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин призвал людей оставить панику по поводу коронавирусной инфекции и не скупать туалетную бумагу.

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