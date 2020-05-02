Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле

https://static.news.ru/photo/253e430e-8caa-11ea-a24e-fa163e074e61_660.jpg Томаш Петржичек Фото: Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

В июле Чехия может открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей. Об этом заявил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.

Был бы рад, если бы с июля мы полностью открыли границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией, — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в переговорах об этом республика далее всего продвинулась с австрийцами и словаками, а самый тяжёлый диалог ожидается с Польшей.

Сейчас чешские граждане могут выезжать за границу с прохождением двухнедельного домашнего карантина после возвращения на родину. Въезд иностранцев на чешскую территорию временно запрещен.

Как писал NEWS.ru, власти Чехии первыми в Европе сняли запрет на выезд из страны, введённый в связи с распространением коронавируса. Кроме того, жителям разрешено свободное перемещение внутри страны.