Чехия первой из стран ЕС открыла границы во время пандемии

https://static.news.ru/photo/ce9a5ad0-860d-11ea-8fee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Власти Чехии первыми в Европе сняли запрет на выезд из страны, введённый в связи с распространением коронавируса. Кроме того, жителям разрешено свободное перемещение внутри страны.

Наряду с этим в ближайшее время в Чехии возобновят работу вузы, небольшие магазины и автошколы, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха.

Несмотря на смягчение ограничительных мер, он напомнил соотечественникам о необходимости ношения защитных масок в общественных местах и попросил не собираться группами свыше 10 человек.

В Чехии выявлено свыше семи тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали более 200 человек.

Всего в мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели — свыше 743 тысяч.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 выздоровели, скончались — 325.

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании с середины июня могут вновь открыться пляжи. Вопрос обеспечения безопасной дистанции между людьми их владельцы предполагают решить с помощью разметки и различных видов ограждений.