Беженец из Мариуполя назвал две причины своего участия в референдуме Беженец из Мариуполя заявил, что проголосует за Россию из-за «профашистской политики Киева»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Беженец из Мариуполя Павел, покинувший город в конце марта после начала боевых действий, заявил NEWS.ru, что проголосует на референдуме за присоединение ДНР к России. По его словам, в городе, как и в самой республике, ждали данного события восемь лет. Собеседник отметил, что участвует в мероприятии по двум причинам — право говорить на родном русском языке и «профашистская политика Киева».

С сестрой и мамой ищем адрес, где проголосовать в Подмосковье, в нашем районе Одинцово. Вы, конечно, можете спросить, как мы будем голосовать, но тут все очевидно — мы будет голосовать за Россию. Референдум ждали восемь лет. Украина не плохая...но когда запрещают мой родной русский язык, запрещают разговаривать на нем в магазинах, да и вся профашистская политика Киева меня не устраивала. [После референдума] ждем мирной жизни, изменений в лучшую сторону. Мира, работы, достойной зарплаты, хотим детей воспитывать, нормально жить, разговаривать на родном языке. Обычные обывательские желания, — отметил беженец.

Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на подконтрольных России территориях Запорожской области в 08:00. В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.

Голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же начнется подсчет голосов. В ДНР проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08:00 до 20:00. Кроме того, в ряде городов России открылись участки для голосования, организованные для беженцев.

В ЦИК Херсона заявили, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тысяч избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тысяч человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР, по числу лиц, которые могут прийти на референдум. Следить за ходом голосования в Донбассе можно будет по Telegram-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.