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23 июня 2026 в 11:35

Беру 2 яблока и горстку муки — через час на столе греческие пирожки «милопитакья»: и к чаю, и к кофе, и в подарок

Фото: D-NEWS.ru
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Беру апельсиновый сок, муку, яблоки, изюм и орехи — и за 50 минут пеку греческие пирожки «милопитакья» с ароматом цитрусов и корицы. Замешиваю тесто на соке, готовлю яблочную начинку с орешками, формирую маленькие пирожки и выпекаю до золотистого цвета. Никакой сложной возни, никаких редких ингредиентов — только свежий апельсин, яблоки и немного терпения.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, ароматные пирожки с сочной яблочной начинкой, изюмом, орешками и пряным запахом корицы — идеально к чаю, кофе или как десерт к празднику.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 280 г муки, 100 мл апельсинового сока, 80 мл растительного масла, 40 г сахарной пудры, 2 ч. ложки разрыхлителя, 1 ч. ложка ванильного сахара, 0,5 ч. ложки корицы, 1 ч. ложка апельсиновой цедры, щепотка соли; для начинки — 500 г яблок, 50 г сахара, 50 г изюма, 50 г арахиса, 0,5 ч. ложки корицы, апельсиновая цедра по вкусу. Замесите тесто, раскатайте, вырежьте кружочки. На каждый положите начинку, защипните края, смажьте желтком. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до румяности.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти греческие пирожки. Даже те, кто не любит яблочную выпечку, уплетали их с чаем. Кстати, вместо арахиса можно взять грецкие орехи — вкус станет более насыщенным.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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