Авианосец и ещё 12 кораблей ВМФ США прибывают в Средиземное море

Атомный авианосец ВМФ США «Дуайт Эйзенхауэр» и ещё 12 военных кораблей прибывают в Средиземное море, палубная авиация проведёт учения с греческими ВВС.
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Это первое существенное вмешательство США после возникшей со вторника кризисной ситуации с Турцией. По мнению издания, Вашингтон дал понять, что он готов быть третейским судьёй в конфликте.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз готовит пакет санкционных мер против Турции, которая начала бурение в том районе Средиземного моря, который Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной. В числе потенциальных санкций — заморозка диалога с Анкарой на высшем уровне, отказ от каких бы то ни было кредитных дел с властями республики. Драфт законопроекта стал предметом обсуждения послов евросообщества на встрече в Брюсселе 11 июля.
Предложение Греции в срочном порядке обложить санкциями Турцию поддержали лишь семь стран Евросоюза, остальные 19 выступили против. Меры обсуждались во время Совета по иностранным делам ЕС 13 июля 2020 года.
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