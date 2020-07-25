Авианосец и ещё 12 кораблей ВМФ США прибывают в Средиземное море

https://static.news.ru/photo/ac4a7c64-cdeb-11ea-8761-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Атомный авианосец ВМФ США «Дуайт Эйзенхауэр» и ещё 12 военных кораблей прибывают в Средиземное море, палубная авиация проведёт учения с греческими ВВС.

Об этом сообщил портал Newsbomb.gr. Отмечается, что авианесущее соединение отправится в район к югу от греческого острова Крит, где будут проводиться совместные учения с ВВС Греции. С греческой стороны в учениях примут участие четыре пары самолётов F-16. Четыре самолёта F-18 поднимутся с палубы авианосца.

Это первое существенное вмешательство США после возникшей со вторника кризисной ситуации с Турцией. По мнению издания, Вашингтон дал понять, что он готов быть третейским судьёй в конфликте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз готовит пакет санкционных мер против Турции, которая начала бурение в том районе Средиземного моря, который Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной. В числе потенциальных санкций — заморозка диалога с Анкарой на высшем уровне, отказ от каких бы то ни было кредитных дел с властями республики. Драфт законопроекта стал предметом обсуждения послов евросообщества на встрече в Брюсселе 11 июля.

Предложение Греции в срочном порядке обложить санкциями Турцию поддержали лишь семь стран Евросоюза, остальные 19 выступили против. Меры обсуждались во время Совета по иностранным делам ЕС 13 июля 2020 года.