Артемий Лебедев назвал Маэстро Понасенкова шарлатаном и колхозником

https://static.news.ru/photo/37f87bd4-d65d-11ea-99d4-fa163e074e61_660.jpg Артемий Лебедев Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев часть своего очередного выпуска на YouTube-канале посвятил Евгению Понасенкову. Этот эпатажный историк является автором монографии о войне 1812 года, регулярно появляется на телевидении и ведёт влог. У него есть своя армия поклонников, которые зовут историка Маэстро, а также используют эпитеты «великолепный» и «неподражаемый».

Лебедев назвал Понасенкова «безграмотным шарлатаном» с «клинической манией величия».

Единственное, что он умеет делать — это создавать ощущение, что он весь такой элита, такой барин, такой благородный — чуть ли не в дворянском собрании состоит, потому что он колхозник. У него на лице это написано. Максимум, на кого он может произвести впечатление — водитель автобуса из города Иваново, — заключил Лебедев.

Он также оценил YouTube-канал историка и заявил, что «такой клоаки не видел давно». Понасенков уже ответил Лебедеву. Данную дизайнером характеристику он назвал истерикой, а его самого — неудачником. Историк также заявил, что его юристы подготовят иски в суд («сам я такой пылью не занимаюсь»), и Лебедеву придётся выплатить компенсацию и извиняться перед ним на коленях.

Поводом для ознакомления Лебедева с влогом Понасенкова послужило очередное его упоминание в новостях. Историк был вызван в суд по делу о громком убийстве аспирантки СПбГУ профессором Олегом Соколовым. При этом у Понасенкова был давний конфликт с ним. Сразу после убийства оппонент Соклова, заявил, что предупреждал руководство вуза об опасном поведении преподавателя. Он призывал полицию Санкт-Петербурга проверить похожие случаи убийств за последнее время, заявляя, что Соколов «фактически маньяк», писал NEWS.ru. На суде Понасенков назвал профессора артистом, пьяницей и неудачником.