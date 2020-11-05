Архив Баталова изъяли из квартиры его «друзей» Дрожжиной и Цивина

https://static.news.ru/photo/9606d2f6-1ff1-11eb-9f43-fa163e074e61_660.jpg Алексей Баталов Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Следователи изъяли личный архив Алексея Баталова из квартиры его «друзей» актрисы Наталии Дрожинной и юриста Михаила Цивина. Обыск проходил в рамках уголовного дела по афере с недвижимостью, оставшейся семье артиста.

Видео с места обыска показали в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» . На кадрах видно, как следователи выносят из квартиры Дрожжиной и Цивина на Кутузовском проспекте сумки, набитые бумагами. также стало известно, что супруги успели продать с аукциона сборник стихов Анны Ахматовой с личным автографом поэтессы, подаренный ею лично Баталову.

Как выяснилось в ходе программы, вдова и дочь Баталова не единственные, кто, по всей вероятности, пострадал от действий актрисы и юриста. К журналистам обратилась жительница Москвы, которая, по её словам, была вынуждена бежать к родственникам за границу из-за того, что Цивин пытался отнять её недвижимость.

Аида Левинская уверяет, что Цивин неоднократно угрожал ей, требуя бесплатно отдать своё жильё в центре Москвы. Эти факты обещает проверить следствие.

Что касается ситуации с семьёй Баталова, вдова и дочь легендарного актёра требуют от «опекунов» вернуть им долю в четырёхкомнатной квартире, мастерскую актёра, две квартиры, одна из которых находится в центре Москвы, а также $500 тыс. и 13 млн рублей, которые вдова актёра Гитана Аркадьевна передавала супругам, чтобы они положили деньги на счёт. Примирение в этой ситуации уже невозможно, так как расследуется уголовное дело. Но у блеснувшей в 80-х в паре картин Дрожжиной и её супруга-юриста есть шанс минимизировать последствия своих действий.

Наталия Дрожжина, в свою очередь, предлагает через суд расторгнуть договор пожизненной ренты, который, не зная о том, подписала вдова Баталова. Семья актёра отказывается от такого шага, так как уверяет, что никакого договора — во всяком случае в добровольном порядке — они не подписывали.

Стороны уже заявили об угрозах со стороны непонятных людей: Дрожжина показала синяки на руке, сказав, что её избили неизвестные. Баталовы рассказали о неизвестном, караулившем их на лестничной клетке и только чудом не сумевшем ничего сделать. Оба этих происшествия, по мнению сторон, связаны с расследуемым уголовным делом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина прокомментировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении юриста Михаила Цивина и его жены, артистки Наталии Дрожжиной, из-за спора вокруг имущества семьи Алексея Баталова.