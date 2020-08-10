Александр Васильев объяснил решение Путина лишить армию каракулевых шапок

https://static.news.ru/photo/17f2075a-db31-11ea-8687-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отказ от каракулевых шапок связан с жалостью по отношению к новорождённым ягнятам. Такого мнения придерживается историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.

Берегут маленьких барашков, хотят, чтобы их не убивали маленькими и не пускали на производство шапок, — отметил Васильев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также призвал россиян отказаться от мясных блюд из баранины.

Президент России Владимир Путин в августе 2020 года установил запрет на ношение каракулевых шапок для армейских генералов. Согласно указу главы государства, такие головные уборы заменят меховыми шапками с козырьком (для полковников) и меховыми шапками с шитьём пятипроцентного золочения (для высших офицеров).

Соответствующее предложение озвучило Минобороны РФ в апреле этого года. Изначально предполагалось, что инициатива связана с удешевлением производства шапок.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о поставках 1100 основных образцов вооружения для войск в первом полугодии. В частности, среди них есть и 16 самолётов различного класса.