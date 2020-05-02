Общество

«Аэрофлот» расширил продажу субсидируемых авиабилетов из Калининграда

23:37, 02 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Субсидируемые авиабилеты «Аэрофлота» из Калининграда в Москву теперь будут продаваться всем гражданам России.

«Аэрофлот» вводит новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту Калининград — Москва,цитирует сообщение авиакомпании ТАСС.

Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на данном маршруте могут приобрести все граждане РФ без ограничений. Стоимость авиабилета в одну сторону составит 3,8 тысячи рублей.

Отмечается, что раньше субсидируемые билеты на этом направлении могли получить только определённые категории населения: пассажиры до 23 лет, женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно и инвалиды.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупнейшие авиакомпании подняли цены на перелёты из Москвы. Стоимость билетов выросла на 50–110%. В частности, цены изменились на сайтах авиакомпаний «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair. Так, перелёт в Санкт-Петербург подорожал с 2400 до 4900 рублей, в Екатеринбург — с 3900 до 6600 рублей, в Пермь — с 3500 до 6900 рублей.

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