«Аэрофлот» расширил продажу субсидируемых авиабилетов из Калининграда

https://static.news.ru/photo/a5c16704-8cb4-11ea-b628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Субсидируемые авиабилеты «Аэрофлота» из Калининграда в Москву теперь будут продаваться всем гражданам России.

«Аэрофлот» вводит новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту Калининград — Москва, — цитирует сообщение авиакомпании ТАСС.

Теперь субсидированный тариф в экономическом классе обслуживания на данном маршруте могут приобрести все граждане РФ без ограничений. Стоимость авиабилета в одну сторону составит 3,8 тысячи рублей.

Отмечается, что раньше субсидируемые билеты на этом направлении могли получить только определённые категории населения: пассажиры до 23 лет, женщины и мужчины старше 55 и 60 лет соответственно и инвалиды.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупнейшие авиакомпании подняли цены на перелёты из Москвы. Стоимость билетов выросла на 50–110%. В частности, цены изменились на сайтах авиакомпаний «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair. Так, перелёт в Санкт-Петербург подорожал с 2400 до 4900 рублей, в Екатеринбург — с 3900 до 6600 рублей, в Пермь — с 3500 до 6900 рублей.