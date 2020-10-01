«Затерявшаяся судьба»: Крутой высказался об аварии с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/442134f6-0415-11eb-9a1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Игорь Крутой предался ностальгии и вспомнил, как выступал с актёром Михаилом Ефремовым на одной сцене и аккомпанировал ему, играя мелодию «Ты в моём сентябре», а осуждённый за смертельное ДТП артист читал стихотворение Сергея Есенина. Об этом он написал в Instagram.

Как быстро всё проходит. И наша любовь, и наш восторг, и поклонение любимым актёрам, и сентябрь. Говорят, понять — наполовину простить. Не мне судить. Он сам себя, наверное, никогда не простит! Мне просто очень жаль ещё одну затерявшуюся судьбу, — поразмышлял композитор.

Крутой подчеркнул, что в дебаты по поводу ситуации, в которую попал Ефремов, устроив пьяную аварию, он не лезет. При этом музыкант считает его «внутри очень чистым парнем и не менее талантливым актёром».

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а», ч. 4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Также ему запретили в течение трёх лет управлять автомобилем и обязали выплатить потерпевшему Виталию Захарову 800 тысяч рублей за моральный вред.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.

Как писал NEWS.ru, ранее Крутой поведал о том, как познакомился с первой женой Еленой и почему их брак распался после 16 лет совместной жизни.