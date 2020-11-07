Юрист предрёк возможный конец карьеры Джонни Деппа

https://static.news.ru/photo/a366e000-20bc-11eb-ba7f-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уход Джонни Деппа из франшизы «Фантастические твари» может разрушить его карьеру в Голливуде, считает юрист Марк Стивенс.

По его словам, актёра навсегда запомнят как человека, «избивавшего жену, пьяницу и наркомана».

Это будет написано на его надгробии, — цитирует юриста Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с его бывшей женой Эмбер Хёрд. Студия Warner Bros. решила разорвать с ним контракт. Он также заверил, что продолжит борьбу против таблоида The Sun. Некоторое время назад издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал Хёрд. В связи с этим актёр подал иск в суд, однако проиграл дело.

Депп и Хёрд поженились в феврале 2015 года, но уже через год их союз распался. Позднее Депп подал иск к бывшей жене и потребовал $50 млн за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия.