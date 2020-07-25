Шоу-бизнес

Яна Поплавская поделилась, что впервые стала бабушкой

01:08, 25 июля 2020 17
Яна Поплавская Яна Поплавская Фото: instagram.com/the_yana_poplavskaya/

Телеведущая Яна Поплавская рассказала подписчикам, что у неё родился внук.

Ребёнок родился у старшего сына телеведущей Клима. Яна Поплавская решила не сообщать ничего до рождения внука, поэтому новость для подписчиков оказалась неожиданной, сообщает StarHit.ru.

А у нас мальчик! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я — бабушкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и надежд на самое лучшее для малыша, — поделилась телеведущая.

Подписчики Яны Поплавской оставили свои поздравления и пожелания в комментариях под записью.

У старшего сына Яны Поплавской Клима и его супруги необычная история любви. Пара связала себя узами брака в 2015 году, однако брак просуществовал недолго, и они развелись. Но расстаться так и не смогли, а спустя время признали, что чувства не угасли. Они вступили в брак повторно в 2020 году, и теперь у них родился сын.

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Как писал NEWS.ru ранее, Яна Поплавская поделилась своим семейным опытом и рассказала, как избежать измен в браке. Она рассказала, что многие женщины ограничивают своих мужчин, пытаются их привязать к себе и дому и это неправильно.

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