Яна Поплавская поделилась, что впервые стала бабушкой

https://static.news.ru/photo/e1119e7e-cdf9-11ea-b443-fa163e074e61_660.jpg Яна Поплавская Фото: instagram.com/the_yana_poplavskaya/

Телеведущая Яна Поплавская рассказала подписчикам, что у неё родился внук.

Ребёнок родился у старшего сына телеведущей Клима. Яна Поплавская решила не сообщать ничего до рождения внука, поэтому новость для подписчиков оказалась неожиданной, сообщает StarHit.ru.

А у нас мальчик! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я — бабушкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и надежд на самое лучшее для малыша, — поделилась телеведущая.

Подписчики Яны Поплавской оставили свои поздравления и пожелания в комментариях под записью.

У старшего сына Яны Поплавской Клима и его супруги необычная история любви. Пара связала себя узами брака в 2015 году, однако брак просуществовал недолго, и они развелись. Но расстаться так и не смогли, а спустя время признали, что чувства не угасли. Они вступили в брак повторно в 2020 году, и теперь у них родился сын.

Как писал NEWS.ru ранее, Яна Поплавская поделилась своим семейным опытом и рассказала, как избежать измен в браке. Она рассказала, что многие женщины ограничивают своих мужчин, пытаются их привязать к себе и дому и это неправильно.