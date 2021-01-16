Вторая жена Грачевского рассказала о своих чувствах после его смерти

Вторая жена художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского призналась, что после его смерти ей всё теперь кажется мелким и пустым.

По словам Анны Грачевской (Панасенко), 14 января в половине одиннадцатого вечера с ней связалась Екатерина Белоцерковская и сказала, что Бориса Юрьевича больше нет.

С тех пор, по её признанию, она потеряла сон и аппетит. Анна старается держаться в присутствии восьмилетней дочери Василисы и не давать волю эмоциям, чтобы не напугать девочку.

У нас были сложные отношения, но сейчас это кажется таким мелким и пустым. <...> Память автоматически шлёт только хорошее. Самое главное, что у нас была, есть и будет одна и самая главная любовь — Василиса Борисовна, — написала Анна в сторис Instagram.

Анна Панасенко прожила в браке с Борисом Грачевским четыре года, в 2012 году у них родилась дочка Василиса. В 2014 пара со скандалом рассталась.

anna_grachevskaya/Instagram.com

Заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Грачевского похоронили 17 января на Троекуровском кладбище Москвы. Перед этим в Доме кино состоялась церемония прощания.