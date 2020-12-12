Врач обвинил дочь Легкоступовой в смерти матери

https://static.news.ru/photo/3c94e88a-3df0-11eb-9b1b-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пластический хирург Владимир Плахотин, оперировавший российскую певицу Валентину Легкоступову, рассказал, что стало причиной гибели артистки.

По словам медика, все пластические операции Легкоступовой оплачивал её муж Юрий Фирсов. А она говорила, что делает их ради любимого супруга. Хирург уверен, что Валентина и Юрий любили друг друга, и никакой корысти со стороны мужчины определённо не было.

А вот кого Плахотин склонен косвенно обвинить в смерти исполнительницы, так это её дочь Анетту Бриль. Врач считает, что девушка выбрала самую дешёвую наркологическую клинику для матери, где ей не смогли оказать квалифицированную помощь.

Дочка повезла маму в тот наркологический диспансер, где всё подешевле. Туда бесплатно отвозят человеческий мусор со всей Москвы и Московской области. У нас в Москве много частных хороших больниц. И стоимость обследования в них невелика, — рассказал порталу Teleprogramma.pro врач.

Он добавил, что в клинике, куда привезли Валентину Легкоступову, не было даже аппарата МРТ, а без его результатов певице нельзя было назначать лечение, потому что накануне она получила травму головы. Владимир Плахотин уверен, что было упущено драгоценное время — если бы Валентину отвезли в нормальную клинику, то она была бы жива.

Ранее дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль инициировала собственное расследование гибели своей матери. Адвокат родственницы артистки Сергей Жорин назвал новые подробности трагедии. По его словам, последняя экспертиза продемонстрировала, что следы крови, обнаруженные в квартире Легкоступовой, принадлежат её возлюбленному Юрию Фирсову. Тот факт, что артистка скончалась в результате черепно-мозговой травмы, является основанием для возбуждения уголовного дела, считает адвокат. Он также добавил, что на теле Легкоступовой были обнаружены множественные гематомы и ссадины. Медики диагностировали у артистки даже перелом ребра.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

По словам дочери артистки, в ванной комнате, где якобы получила травму певица, упасть просто невозможно. Это помещение слишком маленькое. Этот аргумент дочь приводит вместе с указаниями экспертов, которые говорят, что Фирсов вёл себя с Легкоступовой как абьюзер: он запугивал жену и бил её. Дочь Легкоступовой собирается доказать, что перед смертью певица была жестоко избита, писал NEWS.ru.