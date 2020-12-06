Хоть атомная война: Ваенга призвала женщин не делать аборты

https://static.news.ru/photo/11b07c8c-37bb-11eb-aef4-fa163e074e61_660.jpg Елена Ваенга Фото: vaengaofficial/instagram.com

Певица Елена Ваенга, едва достигнув совершеннолетия, забеременела и сделала аборт. Однако сейчас она до сих пор винит себя за принятое в юности решение, рассказала артистка в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

По её словам, она была бы счастлива, если бы своим примером могла бы хоть одну женщину отговорить от такого решения.

Никогда, ни при каких обстоятельствах, пусть атомная война! Девочки, никогда не делайте аборт, — обратилась к зрителям Ваенга.

Кроме того, она рассказала, что продолжает отдавать часть своих доходов бывшему возлюбленному — продюсеру Ивану Матвиенко. Пара прожила в совместном союзе 17 лет, однако до ЗАГСа так и не дошла. Сейчас артистка сожалеет, что так и не вышла замуж из собственной «вредности». С позиций сегодняшнего дня гражданский брак она считает неполноценным.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ваенга решила продать свою квартиру в центре Санкт-Петербурга, чтобы расплатиться с долгами. Исполнительница призналась, что финансовые трудности она испытывает из-за пандемии коронавируса.