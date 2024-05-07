Сбежавшая из России Савельева забрала ребенка у Сафонова и решила вернуться KP.ru: певица Савельева забрала сына у Кирилла Сафонова и вернулась в Россию

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Саша Савельева

По данным портала KP.ru, певица Саша Савельева забрала сына Леона у супруга Кирилла Сафонова и вернулась в Москву. Последние 15 лет звездная пара жила в Израиле.

Как сообщила газета, певица решила окончательно вернуться в Россию и забрала с собой пятилетнего сына Леона. В издании отметили, что ее супруг лишился заметной части доходов от съемок в фильмах, и теперь «главным добытчиком» в звездной семье, судя по всему, стала Савельева. По данным KP.ru, в агентствах Москвы уже появилось предложение о выступлении певицы на корпоративах.

В газете выяснили, что у певицы есть трехкомнатная квартира в Москве стоимостью 50 млн рублей. Кроме того, KP.ru сообщает, что Савельева прописана в двухкомнатной квартире мамы на Таллинской улице столицы стоимостью 17 млн рублей.

В октябре 2023 года Сафонова попросили признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. С соответствующим требованием к министру юстиции РФ Константину Чуйченко обратились представители общественного движения «Ветераны России». Их возмутили посты артиста в соцсетях.

Сам Сафонов объяснил, что, помимо русского языка, хорошо владеет украинским и ивритом. Он отметил, что не вкладывал политического смысла в сообщение. По его словам, он лишь опубликовал отрывок из песни любимой украинской группы.