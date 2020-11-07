В Comedy Club показали «идеальную жену» для Гарика Харламова

https://static.news.ru/photo/865f2b88-20cc-11eb-8bba-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Резиденты Comedy Club нашли для шоумена Гарика Харламова новую жену. Они представили пародию на передачу «Давай поженимся», представив идеальную, как было заявлено, спутницу жизни своего разведённого товарища.

В студии программы «Давай поженимся снова» ведущая «Лариса Гузеева», отношения Харламова с которой известны длительным взаимным троллингом, представила будущую вторую половину комика. Ею оказалась огромная, в человеческий рост «правая рука» юмориста.

Они познакомились ещё в школе за гаражами. Позже они регулярно встречались на уроке алгебры на задней парте. На дереве, в застрявшем лифте, возле мусорки, в очереди в Burger King и даже за кулисами Comedy Club во время монологов. Они были вместе до первого брака и большую часть второго брака, — отрекомендовала правую руку Харламова «телеведущая».

«Гузеева» заявила, что, судя по двум разводам, самостоятельно выбирать себе пару шоумен не умеет. Однако с новой спутницей он смотрится идеально.

Гарик Харламов и его вторая супруг актриса Кристина Асмус поженились в 2013 году. Тогда девушку называли разлучницей: многие считали, что она «увела» комика от бывшей жены Юлии Лещенко. Последняя позже рассказывала, что предательство мужа стало для неё большим ударом.

Первые слухи о разладе в звёздной паре появились незадолго до премьеры фильма «Текст» в октябре 2019 года. Она сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за съёмок в предельно откровенных постельных сценах. Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила мужу.

В конце июня 2020 года стало известно, что актеры решили развестись. Харламов и Асмус объявили о разрыве отношений спустя восемь лет совместной жизни. 29 октября cуд расторг их брак. По словам Харламова, их шестилетняя дочь Анастасия пока не знает о разводе родителей, писал NEWS.ru.