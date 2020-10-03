Участница телешоу приревновала супруга к Гузеевой

https://static.news.ru/photo/76b210a8-063f-11eb-a170-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в рамках своего шоу «На дачу!» посетила усадьбу семьи Бадоевых и заставила понервничать хозяйку дома. Она приревновала 61-летнюю звезду к своему мужу — 52-летнему бизнесмену.

Сперва ведущая осмотрела подмосковный участок, на котором уместились два дома, а потом стала активно проявлять интерес к Бадоеву. Гузеева сказала, что хочет такого же мужа, и добавила, что его жена «пожила и хватит».

Кроме того, артистка попросила Бадоева раздеться и искупаться в бассейне, а затем спросила, не похожа ли она сама на его «козочку».

Между моим мужем и Ларисой — какие-то шуры-муры. Я бы даже это химией назвала, — сказала супруга бизнесмена.

Как ранее писал NEWS.ru, Гузеева получила шквал комплиментов от поклонников, восхищённых её красотой, после публикации нового фото в своём Instagram. На снимке актриса и телеведущая позирует на фоне рисунка, сделанного её младшей дочерью в детстве.