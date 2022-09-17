У Иосифа Пригожина диагностировали перелом

У 53-летнего продюсера Иосифа Пригожина диагностировали скальпированную рану и закрытый перелом пальца ноги, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, продюсер придавил ногу во время установки межкомнатной двери в квартире, ему назначили амбулаторное лечение.

53-летний продюсер придавил ногу во время установки межкомнатной двери в квартире. Врачи диагностировали скальпированную рану и закрытый перелом пальца. Пригожин будет наблюдаться у медиков амбулаторно, — говорится в сообщении.

10 сентября стало известно, что Пригожин станет новым соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Первая передача с ним выйдет 18 сентября. Сам Пригожин отметил, что готов попробовать себя в роли ведущего светской программы. Тем более, что он давно знаком с Кудрявцевой и у них приятельские отношения. К тому же, Пригожин в свое время закончил продюсерский факультет ГИТИСа.

Ранее продюсер заявил, что некоторые звезды эстрады «ошалели от собственного величия». Так он отреагировал на высказывание покинувшей Россию певицы Светланы Лободы о том, что лучшая музыка на эстрадной сцене РФ создавалась украинцами.