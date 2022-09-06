«Ошалели от собственного величия»: Пригожин разнес резкие заявления Лободы Продюсер Пригожин объяснил резкие заявления певицы Лободы манией величия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Некоторые звезды эстрады «ошалели от собственного величия», заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Так он отреагировал на высказывание покинувшей Россию певицы Светланы Лободы о том, что лучшая музыка на эстрадной сцене РФ создавалась украинцами. Он подчеркнул, что в формировании российской культуры участвовало много людей, в том числе и еврейской национальности.

Еще несколько лет назад Лобода бегала по продюсерам и пыталась хоть что-то заработать, а сейчас, как появилось пару копеек, ошалели от собственного мнения. На земле надо стоять, а не в космосе. У артистов сейчас поголовная мания величия, они себя чувствуют какими-то «богами», — сказал Пригожин.

Он добавил, что вместо того чтобы призывать к миру, они пытаются «выслуживаться перед черт знает кем» и рассказывать всем о своей избранности.

Вы почитайте лучше райдеры их, и вместо того, чтобы заказывать носки с подушками, хоть бы копейку своим же беженцам перевели, — заключил продюсер.

Ранее Лобода заявила, что лучший продукт на российской эстрадной сцене создавался именно украинскими артистами. Но, по ее словам, все обнулилось.

В апреле «Известия» опубликовали полный список артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым будет запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет. В нем значится 31 человек. Светлана Лобода также в числе персон нон грата.

Журналист Георгий Иващенко при этом рассказал, что Лобода получила огромную сумму денег от Запада. Условием данного договора является отказ звезды от России. Он уверил, что все знает про махинации с деньгами.