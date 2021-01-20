Телеведущая Лера Кудрявцева сломала крестец

https://static.news.ru/photo/95bd0ff6-5b4f-11eb-8f37-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева не успела толком прийти в себя после перенесённого коронавируса, как упала дома и сломала крестец. О своей проблеме она пожаловалась подписчикам в Instagram.

Вчера дома упала, и перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме, — заявила телеведущая.

Подписчики пожелали Кудрявцевой выздоровления. Некоторые предположили, что телеведущую сглазили, и дали ей совет прицепить булавку на одежду.

Ранее Кудрявцева пожаловалась на ужасное состояние после заражения коронавирусом. Она призналась, что у неё опух нос, стали красными глаза и стоит «батарея» витаминов, которые она пьёт через раз. Женщина рассказала, что болезнь «бьёт по мозгам», да так, что она стала забывать даже простые слова. Телеведущая подчеркнула, что не может ни сидеть, ни что-то читать, а хочется «просто тупо лежать».

Как писал NEWS.ru, 80-летняя актриса Лариса Голубкина получила тяжелейшую травму в виде перелома шейки бедра. Её подруга Ольга Богданова надеется, что травма обойдётся без серьёзных последствий. В пример она приводит актёра Владимира Зельдина, который в 95 лет сломал шейку бедра, но сумел восстановиться.