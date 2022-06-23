Певец Сергей Пенкин выразил соболезнования в связи со смертью исполнителей Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса. По словам композитора, которые приводит NEWS.ru, его поразила ранняя смерть обоих артистов. Он добавил, что не был лично знаком с Шатуновым.
Вчера Пьер Нарцисс, сегодня Юра. Может, это последствия коронавируса, может, нервы, но то, что происходит, — это страшно, когда с людьми такое происходит. Обидно просто, — заявил Пенкин.
О том, что бывший фронтмен группы «Ласковый май» скончался в 48 лет, стало известно 23 июня. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артист скончался в карете скорой помощи от обширного инфаркта.
Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Днем ранее на 46-м году жизни умер российский эстрадный певец камерунского происхождения Нарцисс. Дочь артиста рассказала, что ему сделали операцию на почках, однако хирургическое вмешательство оказалось для него смертельным.