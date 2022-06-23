«Страшно, когда такое происходит»: Пенкин о Шатунове и Пьере Нарциссе Певец Пенкин выразил соболезнования в связи со смертью Шатунова и Нарцисса

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сергей Пенкин

Певец Сергей Пенкин выразил соболезнования в связи со смертью исполнителей Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса. По словам композитора, которые приводит NEWS.ru, его поразила ранняя смерть обоих артистов. Он добавил, что не был лично знаком с Шатуновым.

Вчера Пьер Нарцисс, сегодня Юра. Может, это последствия коронавируса, может, нервы, но то, что происходит, — это страшно, когда с людьми такое происходит. Обидно просто, — заявил Пенкин.

О том, что бывший фронтмен группы «Ласковый май» скончался в 48 лет, стало известно 23 июня. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артист скончался в карете скорой помощи от обширного инфаркта.

Фото: Александр Шогин /ТАСС Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год Фото: Роберт Нетелев/ТАСС Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов Фото: Роберт Нетелев/ТАСС. Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов Фото: Юрий Шатунов, 1989 год Фото: Юрий Шатунов, 1989 год. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский» Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский» Фото: Антон Белицкий/РИА Новости Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год Фото: Алексей Филиппов/ТАСС Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год Фото: Алексей Филиппов/ТАСС Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look На съемках «Песни года — 2011» Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look. На съемках «Песни года — 2011» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год

Днем ранее на 46-м году жизни умер российский эстрадный певец камерунского происхождения Нарцисс. Дочь артиста рассказала, что ему сделали операцию на почках, однако хирургическое вмешательство оказалось для него смертельным.